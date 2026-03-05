Antalya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtıldı

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi yardımı gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yardımların bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan ailelere yönelik yapıldı.

Bu kapsamda yetkililer, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Yardımlarla, ailelerin ramazan ayını huzurlu ve bereketli geçirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.