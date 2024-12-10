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Antalya'da İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu altyapı çalışmalarına 19 milyar lira yatırım yaparak sürdürüyor. Ekipler, 2019'dan bu yana 3 bin 754 kilometre içme suyu ve 660 kilometre kanalizasyon hattı oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ve ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü kentteki altyapı eksiklerini belirleyerek, bu alanlarda yatırım yapıyor.

ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince 2019'dan bu yana il genelinde 19 milyar 237 milyon 357 bin lira yatırım bedeliyle altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Bu bütçeyle şehirde 3 bin 754 kilometre içme suyu, 660 kilometre de kanalizasyon hattı oluşturuldu.

Kent merkezinde ve ilçelerde eksiklerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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