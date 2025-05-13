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Antalya'da İçme Suyu Hattı Projesi Başlatıldı

Antalya'da İçme Suyu Hattı Projesi Başlatıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Belek ve Kadriye mahallelerinde içme suyu hattı projesi başlattı. Proje ile yerel halkın yaşam kalitesinin artırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Belek ve Kadriye mahallelerinde içme suyu hattı projesi başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, saha uygulamalarına başlayan ASAT ekipleri, proje ile uzun ömürlü ve dayanıklı düktil borularla yapılan bu sistem ile hem yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı hem de bölgedeki su kaynakları daha verimli kullanılacak.

Sürdürülebilir altyapı çözümleri sunmayı amaçlayan proje,??????? yeni içme suyu hattının yanı sıra elektrik ve mekanik işleri de içerecek.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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