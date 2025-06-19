Antalya'da Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, huzurevi sakinleriyle buluştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Özkan ile Sökmen, merkezde kalanlarla sohbet etti.

Prof. Dr. Özkan, yaşlı bireylerin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerinin önemine dikkati çekerek, sağlık hizmetlerinin her yaş grubuna eşit ve erişilebilir bir şekilde sunulması yönünde çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de huzurevi sakinlerinin genel sağlık kontrollerini yaparak, bireysel sağlık durumlarını değerlendirdi.

Sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla e-Rapor sistemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.