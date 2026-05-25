Haberler

Antalya'da gönüllüler bayram öncesi huzurevi sakinlerinin kişisel bakımını yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu (UTEF) öncülüğünde Antalya'daki bir huzurevinde düzenlenen etkinlikte, yaşlı bireylerin saç bakımı, manikür, pedikür ve makyajları yapılarak bayramları kutlandı.

?Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonunca (UTEF) Antalya'da düzenlenen etkinlikle, huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı öncesi kişisel bakımları yapıldı.

UTEF öncülüğünde ve Leman Gebizli Tüm Engelli, Yaşlı ve Kimsesizlere Umutışığı Derneği organizasyonuyla Antalya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde program yapıldı.

Gönüllüler, huzurevinde kalan yaşlı bireylerin saç bakımı, manikür, pedikür ve makyajlarını yaparak bayramlarını kutladı.

UTEF Başkanı ve Umutışığı Derneği Kurucu Başkanı Güldane Kaya Kaçar, yaptığı açıklamada, huzurevlerinde sık sık etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Huzurevi sakinleriyle farklı etkinliklerde buluştuklarını vurgulayan Kaçar, "Bayram öncesi böyle anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyuz. Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onlarla bir araya gelmek, ellerini öpmek ve hayır dualarını almak bizim için en büyük huzur kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Ödüllü saç tasarım uzmanı Ercan Buyruk da organizasyonda yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Kentte 33 yıldır güzellik merkezini işleten Maryam Razaye ise kalplere dokunmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettiğini, büyüklerin duasını almanın anlamlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da dereye düşen çocuk boğuldu

Cansız bedenini çoban buldu
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti

Tarihi sezon! On yıllarca süren şampiyonluk hasretlerini bitirdiler
Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu