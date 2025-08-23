Antalya'da Huzur Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen hava destekli asayiş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçesinde 30 farklı adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-4" operasyonu düzenledi.

Helikopter ve dron destekli operasyona, 75 ekip ve 239 personel katıldı.

Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, tabanca lazeri, 32 tüfek kartuşu, 154 fişek, 225 kurusıkı tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.