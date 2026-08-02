Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü, sahiller doldu

ANTALYA'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahile geldi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 35 derece, nem oranı yüzde 42, rüzgar hızı ise saatte 16 kilometre olarak ölçüldü. Günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 arasında hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı.

Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturan tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları uzun süre yüzdü. Kimi Akdeniz'in mavi sularına kayalıklardan atlarken, kimi de su sporları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı