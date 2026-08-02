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Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu (2)

Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu (2)
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KENDİNE 'ÖLÜ' SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan'ın (36), kendisine 'ölü' süsü vermek için plan yaptığı tespit edildi.

KENDİNE 'ÖLÜ' SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan'ın (36), kendisine 'ölü' süsü vermek için plan yaptığı tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Taştan'ın, kendisine 'ölü' süsü vermek için yaptığı plan, ailesini araması ile ortaya çıktı. Taştan'ın ailesini arayıp, yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü. Ayrıca, Taştan'ın kullandığı ve dereden çıkarılan 34 GET 243 plakalı otomobilin de yapılan incelemede çalıntı olduğu saptandı. Öte yandan ekipleri bölgede yaptığı arama-kurtarma çalışmaları ise gerçekler ortaya çıkmasıyla durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taştan'ı bulmak için çalışmalara devam ediyor.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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