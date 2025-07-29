Antalya'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Antalya'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan U.Y, çalıntı malzemelerle birlikte yakalanarak tutuklandı. Zanlının daha önce uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu J.K'nin 3 katlı bir villasının kapısı zorlanarak açıldığı ve bazı elektronik aletler ile çeşitli kolye yüzük ve ziynet eşyalarının çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli olarak gördüğü U.Y'yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonla zanlı, çalıntı olduğu belirtilen malzemelerle yakalandı.

Ayrıca hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Ticaret Bakanlığı'ndan dijital dolandırıcılığa karşı uyarı

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlıktan kritik uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.