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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

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Antalya'da gerçekleştirilen helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 60 bin 664 araç kontrol edildi. 13 bin 651 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanmasına yönelik helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son bir haftada, yük ve yolcu taşımacılığı, alkol ve uyuşturucu madde, emniyet kemeri, motosiklet ve motorlu bisiklet ile okul servis araçlarına yönelik denetimlerin de yer aldığı çalışmalarda 60 bin 664 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Ekiplerce yasak park, hız ihlali, alkollü araç kullanımı, korsan taşımacılık, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 13 bin 651 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise 293 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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