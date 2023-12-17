Antalya'da Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Düzenlendi
Antalya'da, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında program düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından dinleti sunuldu. Abdülbaki Nasır Dede'nin Acembüselik Mevlevi Ayin-i Şerifi de icra edildi.
Antalya'da, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında program düzenlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesince AKM Aspendos Salonu'ndaki programda, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından dinleti sunuldu.
Vatandaşlar ilgi gösterdiği programda, Abdülbaki Nasır Dede'nin Acembüselik Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edildi.