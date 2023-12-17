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Antalya'da Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Düzenlendi

17 Aralık 2023 22:24 Güncelleme: 22:26 Abone Ol

Antalya'da, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında program düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından dinleti sunuldu. Abdülbaki Nasır Dede'nin Acembüselik Mevlevi Ayin-i Şerifi de icra edildi.