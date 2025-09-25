Haberler

Antalya'da Hastane Otoparkında Otomobil Yangını

Antalya'da Hastane Otoparkında Otomobil Yangını
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesindeki Devlet Hastanesi otoparkında bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, vatandaşın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hastane otoparkındaki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Mahallesi Devlet Hastanesi otoparkında 48 ADR 462 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilin motor kısmı zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
