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Antalya'da halk otobüsünün arkasında patenle seyreden çocuklar tepkiyle karşılandı

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Antalya'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde özel halk otobüsünün arkasına tutunan çocuklar, patenle metrelerce yol katetti. Sürücüler ve durakta bekleyen vatandaşlar tepki gösterdi; bir şoför kornayla uyarıp çocukları uzaklaştırdı.

ANTALYA'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde özel halk otobüsünün arkasında patenleriyle seyreden çocukların canlarını hiçe saydığı anlar, tepkiyle karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünün arkasına tutunan bir grup çocuk, patenleriyle akan trafikte metrelerce yol katetti. Arkalarından gelen araçlara ve olası fren anında yaşanabilecek tehlikeye aldırış etmeyen çocukların rahat tavırları tepkiyle karşılandı.

ŞOFÖR VE VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Tehlikeli durumu fark eden diğer araç sürücüleri ile durakta otobüs bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Başka bir otobüs şoförü kornaya basarak uyarıda bulundu ve çocukları otobüsün arkasından uzaklaştırdı. Şoförün uyarısı ve vatandaşların tepkisi üzerine otobüsten ayrılan çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Trafik güvenliğini altüst eden o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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