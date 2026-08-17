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Antalya'da 1200 durağa Braille ve QR kodlu levha

Antalya'da 1200 durağa Braille ve QR kodlu levha
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin toplu ulaşımı kolay kullanması için 1200 halk otobüsü durağına Braille alfabeli ve QR kodlu levhalar yerleştirecek. QR kodla durak, konum ve güzergah bilgilerine erişilebilecek.

Antalya'da görme engellilerin şehir içi toplu ulaşıma kolay erişebilmesi amacıyla 1200 halk otobüsü durağına Braille alfabeli (kabartma yazılı) ve QR kodlu levhalar yerleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, engelli vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı daha güvenli ve bağımsız şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, şehir merkezinde belirlenen 1200 halk otobüsü durağına, fiziksel ve görme engelli bireylerin kullanımına uygun Braille alfabeli ve QR kodlu levhalar eklenecek.

Böylece kodu cep telefonundan okutan bireyler durak, konum ve otobüs güzergah bilgilerine ulaşabilecek.

Kaynak: AA
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