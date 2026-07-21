Antalya'da gezi teknesinde yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam