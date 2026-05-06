Haberler

Antalya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesindeki kauçuk geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mandırlar Mahallesi Altınoluk Caddesi'ndeki kauçuk geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında ve yanında bulunan bir serada hasar oluştu.

Ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Milyonların beğeni yağdırdığı kare!

Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

Borsa'da tüm zamanların rekoru
Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti

Kübra'ya nasıl kıydıklarını olay yerinde adım adım anlattı