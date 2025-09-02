Antalya'da Gençlere Siber Güvenlik Eğitimi

Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik 'Siber Güvenlik ve Dijital Farkındalık' eğitimi düzenledi. Eğitimde siber suç türleri, siber zorbalık ve güvenli sosyal medya kullanımı gibi konular interaktif bir şekilde ele alındı.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesine bağlı Girişimcilik Merkezinde, gençlere yönelik "Siber Güvenlik ve Dijital Farkındalık" eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Adli Bilişim Uzmanı Fatih Bekir Sağlam tarafından verilen eğitimde, siber suç türleri, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı ve sosyal mühendislik konuları ele alındı.

Eğitim, gençlerin dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlenmesi amacıyla interaktif şekilde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, günlük yaşamdan örneklerle desteklenen sunum eşliğinde temel korunma yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Eğitime ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlam, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne gelen gençlere siber suç, siber zorbalık, sosyal medyanın güvenli kullanımı ve sosyal mühendislik dediğimiz, halk dilinde dolandırıcılara karşı almamız gereken önlemler konusunda bir eğitim gerçekleştirdik. Eğitimimizi interaktif yürüttük ve etkileşimi de had safhada tuttuk." dedi.

