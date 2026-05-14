Antalya'da "Sağlık İçin Filede Buluşalım 9.Geleneksel Voleybol Turnuvası" başladı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlık için Filede Buluşalım 9.Geleneksel Voleybol Turnuvası', kamu kurumlarının katılımıyla başladı. Turnuvanın amacı, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kurumlar arası iletişimi güçlendirmek.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık için Filede Buluşalım 9.Geleneksel Voleybol Turnuvası" Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Spor Salonu'nda başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan yaptı.

Yoğun çalışma temposu içinde görev yapan kamu çalışanlarının bir araya gelerek sporla buluşmalarını çok önemsediklerini belirten Özkan, "Söz konusu etkinlik, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, kurumlar arası sosyal etkileşimin güçlendirilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Ayrıca turnuva, Sağlık Bakanlığımızın sağlıklı yaşam, hareketli yaşa, bağımlılıkla mücadele, obezite ile mücadele ve koruyucu sağlık hizmetleri temalarına uygun bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına yer verilmesi için gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ilk gününde, Antalya Barosu-İnfazsızlar, Delil Avcıları-ABB Torosların Gücü, Epic-SGK Denetmenler, Şirinler-Kepez Dream Team ve Şehir Efsanesi-Mernis takımları karşı karşıya geldi.

Çalışanlar arasında dayanışmayı, kurumlar arası iletişimi ve sağlıklı yaşam bilincini arttırmayı hedefleyen organizasyonda, farklı kurumlardan 30 takım mücadele edecek.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

