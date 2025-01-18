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Antalya'da Gecekonduda Yangın Çıktı

Antalya'da Gecekonduda Yangın Çıktı
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Muratpaşa ilçesinde Kızıltoprak Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı olmamakla birlikte, gecekondunun kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Kızıltoprak Mahallesi 968 Sokak'ta bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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