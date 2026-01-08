Kundaklanan gecekondu alevlere teslim oldu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda kundaklama sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5724 sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Soyadı bilinmeyen Rüya adlı ev sahibinin annesi evde bulunduğu sırada, mahallede yaşayan yine soyadı bilinmeyen Hüseyin isimli kişi, uyuşturucu madde etkisi altındayken evi kundakladı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun tamamını sardı.

ANNE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Yangını fark eden anne, alevlerin arasında kalmamak için güçlükle kendisini dışarı atarak 112'yi aradı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibi, gecekondunun kapısını balta ile kırıp alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası gecekondu ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

EV SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alarak gecekonduya gelen ev sahibi kadın, evin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Kadını akrabaları ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis, ev sahibinin kundaklama iddiasıyla ilgili inceleme başlattı. Şüphelinin yakalanmasına ve olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olup olmadığının belirlenmesine yönelik çalışma sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, -