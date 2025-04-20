Antalya'da Gazze Saldırılarına Protesto Yürüyüşü

Antalya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan vatandaşlar, boyunlarında kefiyeler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Muratpaşa Cami önünde toplandı.

Çeşitli pankartlar, Gazze'de çekilen fotoğraf ve dövizler taşıyan grup, Kazım Özalp Caddesi boyunca "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Kahrolsun İsrail", "Uyan, diren, özgürleş" sloganları atarak tekbir eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe katılan bazı kadınlar ve çocuklar ise Gazze'de öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarını taşıdı.

Antalya Kudüs Platformu Sözcüsü Alpaslan Arslan, grup adına yaptığı açıklamada, 562 gündür Gazze'de yaşananlar nedeniyle öfkeli olduklarını, çaresiz kaldıklarını ve kendilerini aciz hissettiklerini söyledi.

Böyle günleri görmekten utanç duyduklarını belirten Arslan, saldırıların bir an önce sona ermesi için somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de savaş değil soykırım yaşandığının altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Gün geçmiyor ki bir çocuk top oynarken, annesinin yanında uyurken ya da bir hastanede tedavi görürken hedef alınmasın. Bir annenin çocuğunu toprağa vermediği gün, bir babanın gözyaşı dökmediği sabah kalmamıştır. Gazze artık bir şehir değil, bir hapishane, yetimhane, mezarlık halini almıştır. Buna rağmen Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesidir. Gıda yok, temiz su yok, elektrik yok, ilaç yok. Ama orada insanlık onuru dimdik ayaktadır. Her şeye rağmen teslim olmayan, diz çökmeyen bir halk var. İşte biz o halkın yanındayız. Gazze'de yaşananlar bir savaş değil, bir soykırımdır. Kadınların, çocukların, yaşlıların hedef alındığı, ibadethanelerin, okulların, sığınma alanlarının bilinçli şekilde vurulduğu her saldırı birer savaş suçudur. Bu suçlara göz yuman, görmezden gelen, çifte standartla hareket eden herkes bu insanlık suçunun ortağıdır."

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.