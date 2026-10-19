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Antalya'da fuhşa teşvik operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'da fuhşa teşvik soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, soruşturmada daha önce 3 operasyon düzenlenmiş ve bazı zanlılar tutuklanmıştı.

Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler K.K, S.Ç, K.S, T.B, A.A, M.E, H.S, T.K, T.Ş, B.G, B.İ, S.E, S.C, Ö.Y. ve D.Ö. gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan zanlılardan bazıları tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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