Haberler

Antalya'da Freni Boşalan Otobüs Park Duvarında Asılı Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksu ilçesinde freni boşalan halk otobüsü, park duvarında asılı kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, freni boşalan halk otobüsü, belediye binası yanındaki parkın duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Aksu ilçesinde dün öğle saatlerinde, freni boşalan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 AU 0176 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak Aksu Belediye binasının yan tarafında bulunan parkın duvarında asılı kaldı. Parkta o sırada kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Kazanın ardından, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek