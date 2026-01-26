Antalya'da Freni Boşalan Otobüs Park Duvarında Asılı Kaldı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, freni boşalan halk otobüsü, belediye binası yanındaki parkın duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Aksu ilçesinde dün öğle saatlerinde, freni boşalan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 AU 0176 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak Aksu Belediye binasının yan tarafında bulunan parkın duvarında asılı kaldı. Parkta o sırada kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Kazanın ardından, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.