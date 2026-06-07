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Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı

Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı yüzü kapalı bir şüphelinin gerçekleştirdiğini ve binanın ön cephesindeki cama 2 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
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