Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Alanya ilçesinde kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yaymak" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y'yi (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Adresi belirlenen hükümlü, Hacet Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk