Haberler

Antalya'da Falezlerden Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Antalya'da Falezlerden Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da falezlerde mahsur kalan Nubar B., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılmasının ardından gazetecilere saldırarak başörtüsü ile yüzünü kapattı.

ANTALYA'da çıktığı falezlerde mahsur kalan Nubar B., bulunduğu yerden inemeyince itfaiye ekipleri tarafından halat bağlanarak kurtarıldı. Nubar B., yüzünü başörtüsüyle kapattıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan falezlerde meydana geldi. Öğle saatlerinde alt kısımdan falezlere doğru tırmanan Nubar B., bir süre sonra inmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çevredekilere sesini duyurmaya çalışan kadını duyan bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaca bağladığı halat yardımıyla yaklaşık 20 metrede mahsur kalan Nubar B.'nin yanına indi. Ekipmanlar yardımıyla itfaiye erinin halatla bağladığı Nubar B., yukarı çıkarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Nubar B., sağlık ekibinin kontrol teklifini reddetti. Bu sırada görüntü alan gazetecilere kendisini çekmemesini söyleyen Nubar B., başörtüsü ile yüzünü kapatıp güneş gözlüğü taktıktan sonra basın mensuplarına saldırdı.

İtfaiye erlerinin araya girmesinin ardından Nubar B., kontrol için ambulansa alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivist, Bakan Ben Gvir'in skandal sözlerini böyle açıkladı

İsrailli bakandan Sumud aktivistlerine skandal sözler
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

İşte yeni piyasa değeri! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.