Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 44 yaşındaki Sami K.'nın hayatını kaybetmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen kişi hayatını kaybetti.
Fener Mahallesi'ndeki falezlerin alt kısmındaki kayalıkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Sami K'ye (44) ait kimlik çıktı. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek sedyeye aldıkları cenazeyi, halatlar yardımıyla yukarıya çıkardı.
Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel