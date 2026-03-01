Haberler

Antalya'da Falezlere Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki asansörden düşerek 40 metrelik falezlere yuvarlanan 22 yaşındaki Mehmet Ali Karaçay hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Karaçay'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANTALYA Cumhuriyet Meydanı'ndaki asansörün bulunduğu alandan yaklaşık 40 metrelik falezlere düşen Mehmet Ali Karaçay (22), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, falezler üzerinde yer alan asansörün bulunduğu alanda meydana geldi. Mehmet Ali Karaçay, yat limanına inilen asansörün bulunduğu alandan düştü. Karaçay'ın yaklaşık 40 metrelik yüksekten düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi Karaçay'a ulaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Karaçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

