3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Antalya'da Evde Yangın Çıktı, Tehlike Yok

Antalya'da Evde Yangın Çıktı, Tehlike Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti ancak herhangi bir tehlike bulunmadığı açıklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 5087 Sokakta M.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede vatandaşların kendi imkanları ile yangını söndürdüklerini tespit edip, herhangi bir tehlikenin olmadığını bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.