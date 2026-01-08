Haberler

Antalya'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaş ilçesinde bir evde çıkan yangında, dairede yaşayan Vural Özsalman hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkisi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede dairede yaşayan Vural Özsalman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
