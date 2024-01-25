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Antalya'da ev yangınında anne ve oğul son anda kurtuldu

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Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında evlerinde uyuyan anne ve oğul son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Yangın sonucunda evde büyük çapta zarar oluştu.

ANTALYA'da evlerinde çıkan yangına uykuda yakalanan Neslihan Ertuna (64) ile oğlu Tuna Ertuna (25), son anda dışarı çıkarak kurtuldu.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 126 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Annesi Neslihan Ertuna ile birlikte yaşayan Tuna Ertuna, uyudukları odada yangını fark etti. Annesiyle birlikte son anda dışarı çıkan Tuna Ertuna, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Neslihan Ertuna'ya ambulansta müdahale edildi. Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürürken, evde büyük çapta zarar oluştu. 'ÖKSÜREREK UYANDIK'

Annesiyle yangına yakalanan Tuna Ertuna, "Evde uyuyorduk. Kendimizi bir anda dumanların içinde bulduk. Öksürerek uyandık ve kendimizi dışarı attık. Sonrasında hemen 112'yi aradık. Yangında evimizi kaybettik. Zor durumda kaldık. Bir çaresine bakacağız" dedi.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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