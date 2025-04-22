Antalya'da Engelli Çocuk ve Ailesine Moral Ziyareti

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Atatürk Devlet Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri biriminden hizmet alan engelli çocuk ile ailesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, doğuştan ileri derecede engelli 12 yaşındaki çocuğa hem tıbbi destek sundu, hem de moral ve motivasyon desteği verdi.

Çocuğun beslenme düzeni, hijyen ve genel bakım süreçleriyle ilgili aileye rehberlik eden ekip, çocuğun sağlık durumunu da yerinde değerlendirdi.

Özkan da Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Recep Yıldırım ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi ile aileyi ziyaret etti.

Evde sağlık hizmetlerinin hastalar için önemli olduğunu ifade eden Özkan, "Evde sağlık hizmeti, hastalarımıza sadece tedavi sunmakla kalmaz, onların kendilerini değerli hissetmelerini, yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlar. Bu ziyaretler, sağlık hizmetlerinin şefkatle buluştuğu noktadır. Özellikle özel gereksinimli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve ailelerinin yükünü hafifletmek bizim en temel görevimizdir." ifadelerini kullandı.