Antalya'da düzenlenen COP31'de Barış Yolu'nda tulum çalan kişi ilgi odağı oldu

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ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'deki Barış Yolu'nda tulum çalan kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

COP31'in ikinci gününde, uluslararası müzakerelerin gerçekleştirildiği Mavi Bölge'deki Barış Yolu'nda siyah takım elbiseli bir kişi tulum çaldı. Karadeniz kültürünün önemli simgelerinden tulumun sesi zirve alanında yankılanırken, çevreden geçen katılımcılar müziğe ilgi gösterdi. Bazı katılımcılar ve uluslararası medya mensupları, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı