Antalya'da Dubleks Dairede Yangın Çıktı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkma sebebi henüz bilinmiyor, ev kullanılamaz hale geldi.
Antalya'da bir apartmanın üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 263. Sokak'taki 6 katlı binanın üst katındaki dubleks dairede yangın çıktı.
Duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, itfaiye merdiveni ve dış kapıdan girerek ulaştıkları dairedeki yangını kısa sürede söndürdü.
Ev sahibinin birkaç gündür Korkuteli ilçesinde bulunduğu öğrenilirken, ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangın sırasında yaya ve araç geçişine kapattığı caddeyi söndürme çalışması sonrası yeniden ulaşıma açtı.