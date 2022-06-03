Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı - Haberler

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, 8 yıl önce açılan Dostluk Parkı'ndaki Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkalar, 2 kişinin saldırısına uğradı.

Rus ve Ukraynalıların hem tatil hem de yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği kentlerden Antalya'da, 2014'te Konyaaltı Belediyesi'nce Liman Mahallesi'nde, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik açılan Dostluk Parkı'ndaki matruşkalar, saat 02.00 sıralarında 2 şüphelinin saldırısına uğradı. 8 matruşkadan ikisi yerlerinden sökülerek, parçalandı. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 şüpheli diğer bebekleri de kırmaya çalışırken, parkın önünden geçen 4 kişi duruma müdahale etti. Bunun üzerine şüpheliler kırdıkları 2 matruşka bebeği kaldırımın üzerine fırlatarak, küfredip kaçtı.

Matruşka bebekler, 2 ay önce de boyalı saldırıya uğradı. Yüz kısımlarının kırmızıya boyandığı ihbarıyla parka gelen belediye ekipleri, matruşka bebekleri temizledi.