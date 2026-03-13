Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sarısu Mahallesi'nde 03.00 sıralarında yola devrilmiş motosikletin yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Murat Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerindeki ilk incelemede motosikletin devrildiği tespit edildi.

Kazanın başka bir aracın çarpması sonucu mu, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle mi meydana geldiğinin araştırıldığı öğrenildi.

Çakır'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
