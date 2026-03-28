Antalya'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi yüzerek kurtuldu
Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili dereye düşürdü. Batan otomobilin içindeki 3 kişi yüzerek kıyıya ulaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Boğazkent Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağında Acısu Deresi'ne düştü.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Suya batan otomobilin içindeki 3 kişi yüzerek kıyıya çıktı.
Aracın dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer