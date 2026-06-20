Araç tamir ve bakım servisinde yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'da saat 17.00 sıralarında kullanılmayan depodaki ahşap parçaların henüz bilinmeyen nedenle tutuşmasının ardından yangın büyüdü. Alevlerin bitişikteki bir firmaya ait araç bakım ve tamiratının yapıldığı servise sıçradığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek adına iş yerinin yan duvarlarını kırarken, içerden de müdahalede bulundu. Yangında iş yerinin yedek parça deposuyla beraber ofislerin olduğu bölümler zarar gördü. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı