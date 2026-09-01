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Antalya'da Paddle Board Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Antalya'da Paddle Board Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
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Antalya'da paddle board ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.

Antalya'da paddle board ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.

Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C, kullandıkları küreklerin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

H.K. ve İ.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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