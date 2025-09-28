Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu
Muratpaşa ilçesinde, falezler yakınlarında denizde hareketsiz bir kişi bulundu. Deniz polisi, yapılan ihbar üzerine olay yerine giderek 28 yaşındaki Emin Aral'ın cansız bedenini bularak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'da denizde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde falezlerin başladığı yerde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi.
Bölgeye gelen deniz polisi kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi.
112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde üzerinden Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.