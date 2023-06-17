Antalya'da darbedilen kadın hayatını kaybetti, kocası gözaltına alındı

Antalya'da darbedildiği tespit edilen bir kadının, hastaneye kaldırılması sırasında hayatını kaybetmesi üzerine, kocası gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'da darbedildiği tespit edilen bir kadının, hastaneye kaldırılması sırasında hayatını kaybetmesi üzerine, kocası gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 No'lu Sokak'taki bir apartmanda kavga ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, darbedildiği belirlenen Sinem A'yı (38), ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmak istedi.

Yaralı kadın, yapılan müdahaleye rağmen yolda yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Sinem A'nın kocası U.A'yı (40) gözaltına aldı.

Şüpheli koca, ifadesi alınmak üzere, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde araştırma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.