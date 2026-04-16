Prizde başlayan yangın mutfağa sıçradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında prizden çıkan yangın, kısa sürede mutfağa sıçradı. Yangın sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. İtfaiye, yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Suat T.'ye ait dairede, elektrik prizinde başlayan yangın mutfağa sıçradı. Yangının ocağa ulaşmasıyla birlikte mutfak dolapları da alev aldı.

DAİREDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangını fark eden ev sahibinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
