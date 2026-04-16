ANTALYA'da bir apartmanın 1'inci katındaki dairede prizde başlayan yangın mutfağa sıçradı. Maddi hasara neden olan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Suat T.'ye ait dairede, elektrik prizinde başlayan yangın mutfağa sıçradı. Yangının ocağa ulaşmasıyla birlikte mutfak dolapları da alev aldı.

DAİREDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangını fark eden ev sahibinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı