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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Fener Alayıyla Kutlandı

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Fener Alayıyla Kutlandı
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Antalya'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı büyük bir katılımla gerçekleşti. Binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla Konyaaltı Caddesi'nde yürüdü.

Antalya'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi Varyant'ta düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Cadde girişinde katılımcıların üst aramasını yapan polis, ara sokaklara da güvenlik şeridi çekti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Bu arada, bir grup motosikletli de 100. Yıl Bulvarı'nda Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Konyaaltı Caddesi Güvenlik Politika antalya Güncel Yaşam

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