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Antalya'da, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sahnelenen "Atlantis Efsanesi" adlı çocuk oyunuyla denizlerin ve su altı yaşamının korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

COP TOWN etkinlikleri kapsamındaki oyun, Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Konferans Salonu'nda çocuklarla buluştu.

Fa Sanat Akademi çocuk tiyatro ekibince sahneye taşınan eserin yönetmenliğini Samet Seçici ve Simge Ülkü üstlenirken, ışık ve ses yönetiminde ise Sueda Fidan ile Ebru Balcı görev aldı.

Çocuk oyuncular, sahnede yeteneklerini sergilerken denizlerin, su altı yaşamının ve gezegenin korunmasına ilişkin mesajlar da verdi.

Katılımcılar, tiyatro oyunu aracılığıyla deniz kirliliği ve su altı yaşamının korunması konularında bilgi edinme fırsatı buldu.

Oyunun, çocukların çevre temizliği ve deniz kirliliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlaması ve daha fazla çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA