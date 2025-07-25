Antalya'da Çöp Alanında Başlayan Yangın Mobilya Fabrikasına Sıçradı

Antalya'da Çöp Alanında Başlayan Yangın Mobilya Fabrikasına Sıçradı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde, çöp atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak mezarlığa yakın bir mobilya fabrikasına ulaştı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde çöp atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın, mobilya fabrikasına sıçradı.

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde çöp atıkların bulunduğu arazide, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Cihadiye Mezarlığı yanındaki araziden yükselen alevler, kısa sürede çevredeki atıkların tutuşmasıyla büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, mezarlığa yakın noktadaki mobilya fabrikasına sıçradı. Fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemeler ile ürünler yanarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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