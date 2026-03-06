Haberler

Antalya'da coğrafi işaretli ürünler tedarikçi firmaların katıldığı iftar sofrası için hazırlandı

Antalya'da coğrafi işaretli ürünler tedarikçi firmaların katıldığı iftar sofrası için hazırlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde, şefler tarafından hazırlanan coğrafi işaretli ürünler, tedarikçi firma temsilcilerine sunuldu. Programda, yerel lezzetler tanıtıldı ve coğrafi işaretli ürünlerin önemi vurgulandı.

Antalya'da şefler tarafından hazırlanan coğrafi işaretli ürünler, iftar sofrasında tedarikçi firmaların temsilcilerine tanıtıldı.

Limak Otel'in 25. Geleneksel Tedarikçi Firmaları iftar yemeği buluşması için hummalı hazırlık yapıldı. Türkiye Aşçılar Federasyonu Anadolu AR-GE Başkanı ve Limak Otel Antalya Mutfak Direktörü şef Halil Gökmenoğlu ve ekibi, coğrafi işaretli ürünlerden menü hazırladı.

Turizmcilerin, tedarikçi firma temsilcileri ile akademisyen ve sağlık çalışanlarının da katıldığı programda, Afyon Şuhut keşkeği, Eskişehir kelem dolması ve Antalya piyazı gibi 50 ile ait coğrafi işaretli yemekler, tadım menüsü olarak davetlilere sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Gökmenoğlu'ndan coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi aldı.

Programda, tedarikçi, sebze ve kuru gıda firmalarıyla birlikte 500'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Anadolu AR-GE Başkanı Gökmenoğlu, Türkiye'nin çok önemli yöresel zenginliğe sahip olduğunu belirterek, her şehrin coğrafi işaretli ürünlerini, menülerinde yer vererek tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşanıyor
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı