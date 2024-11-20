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Antalya'da Çocuk Hakları Durağı Açıldı

Antalya'da Çocuk Hakları Durağı Açıldı
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Antalya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı. Bu durak, çocuk haklarına dair farkındalığı artırmak ve çocuklara haklarını anlatmak amacıyla tasarlandı.

Antalya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla kentin ilk "Çocuk Hakları Durağı" açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı'nda yer alan 10520 numaralı toplu taşıma durağı "Çocuk Hakları Durağı"na dönüştürüldü. Durak, vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddeleriyle donatıldı.

Durağın açılış törenine Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Şengül ile çok sayıda çocuk katıldı.

Programda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Bando ve Orkestrası da çocuklar için özel konser verdi.

Çocukların barış dolu bir dünyada hayatın güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Dr. Yasin Akar, "Bütün dünyanın en hassas olması gereken konularının başında çocuk haklarının korunması gelmektedir. Dünyada maalesef Gazze'de olduğu gibi birçok çocuğun bu haklardan mahrum kaldığını görüyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesi uluslararası mutabakata varılan ve değiştirilmesi mümkün olmayan bir sözleşmedir. Türkiye genelinde toplumsal farkındalığı arttıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek hepimizin üstlenmesi gereken bir görevdir." dedi.

"Çocuk Hakları Durağı" ile çocuk haklarına dikkati çekmek, çocuklara haklarını anlatmak, çocukların haklarını savunmak, seslerini duyurabileceğini göstermek, doğuştan kazanılan haklar ve bu hakların öğrenilmesinde aile kurumu, ebeveynlerin sorumlulukları ve önemi gibi konularda toplumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor.???????

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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