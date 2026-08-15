Kemer'de Orman Yangınına Müdahale
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ve yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA