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Antalya'da Caretta Caretta Yavru Sayısı İki Kat Arttı

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Antalya'daki 9 yuvalama kumsalında bu yıl denize ulaşan caretta caretta yavru sayısı yaklaşık iki kat artarak 297 bin 334'e yükseldi.

CARETTA caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya'daki 9 yuvalama kumsalında bu yıl denize ulaşan yavru sayısı yaklaşık iki kat artışla, 297 bin 334 oldu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı (EN) tehlikede gösterilen caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en önemli yuvalama alanlarına sahip Antalya'da denize ulaşan yavru sayısında iki kata yakın artış yaşandı. Antalya'da bu çalışmalar kapsamında her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü sorumluluk sahaları Patara (Kaş), Demre, Mavikent ( Kumluca ), Çıralı (Kemer), Belek (Serik), Sorgun ve Kızılot (Manavgat), Demirtaş (Alanya), Gazipaşa'da oluşan binlerce yuvadan, on binlerce yavru çıkışı sağlanıyor ve denizle buluşturuluyor.

NİSAN-EYLÜL ARASI

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da 2009/10 sayılı genelgeye tabi olarak Patara, Demre, Kumluca, Çıralı, Belek, Sorgun, Kızılot, Demirtaş ve Gazipaşa deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarında izleme, koruma, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarının, Türkiye'nin de taraf olduğu Bern ve Barselona anlaşmaları gereği yürütüldüğü belirtildi. Deniz kaplumbağalarının nisan-mayıs aylarında başlayan üreme dönemlerinin ağustos-eylül aylarında sona erdiğine dikkat çekilen açıklamada, kumsalların korunmasında gönüllü görev yapan STK'lar ve kurum personelinin yoğun çabaları ile yavruların denizle buluşmasının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

TAHRİP EDİLEN YUVA SAYISI AZALDI

Açıklamada, bu yıl oluşan yuva sayısı ile denize ulaşan yavru sayısında 2 kata yakın artış olduğuna dikkat çekilerek, 2022 yılında denize ulaşan yavru sayısı toplamda 171 bin iken, bu yıl 297 bin 334'e yükseldiği belirtildi. Tahrip edilen yuva sayısı geçen sene 558 olarak belirlenirken, bu sayının 2023 yılında 164'e kadar gerilediği bildirildi.

Kumsallara göre bu yılki yuva ve yavru sayıları şöyle:

"Demirtaş 310 yuva, 29 bin yavru. Gazipaşa 280 yuva, 19 bin yavru. Demre 60 yuva, 3 bin 200 yavru. Patara 524 yuva, 30 bin 91 yavru. Sorgun 351 yuva, 16 bin 45 yavru. Kumluca 680 yuva, 41 bin 652 yavru. Belek 2 bin 350 yuva 83 bin yavru. Kızılot 1776 yuva, 70 bin yavru. Çıralı 118 yuva, 5 bin 346 yavru."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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