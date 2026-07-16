Haberler

Antalya'da bir kişiyi cam parçasıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi evinde cam parçasıyla öldüren sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi evinde cam parçasıyla öldüren sanık, müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Nida Nazlıer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Aref Elhussein (28) ve taraf avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek, "Kendimi savundum. Çok çok pişmanım. Türk adaletinden merhamet istiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Nefsime uydum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Elhussein'e "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "hırsızlık" suçundan da 7 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Nida Nazlıer, Zerdalilik Mahallesi'ndeki evinin banyosunda 31 Temmuz 2025'te ölü bulunmuştu. Nazlıer'in boynunun cam parçasıyla kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili tutuklanan Suriye uyruklu Aref Elhussein hakkında "kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı
Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu